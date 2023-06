DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : dans les villages libérés, "personne ne vient chercher les corps des soldats russes"

"J'écris pendant les bombardements, quand on se cache dans les abris", explique à LCI le sergent Pavlo Vushebaba, qui coordonne les unités récemment entrées dans les villages libérés. "On y passe beaucoup de temps. Alors, pour m'évader, j'écris de la poésie", confie le militaire à notre micro. Pour lui et ses hommes, les opérations ont lieu surtout la nuit "pour surprendre les troupes russes", et limiter les risques de bombardement.

La reconquête de nombreux villages ukrainiens a laissé une trace indélébile dans la mémoire de Yuri. Ce conducteur de blindé, chargé d'exfiltrer les troupes sur la ligne zéro ou d'évacuer les soldats blessés sur le champ de bataille, décrit des scènes de désolation. Dans ces villages, "on voit des ruines, des abandonnés. Il y a aussi des corps de soldats russes morts, que personne ne vient chercher", détaille-t-il. "Et toujours des bombardements", ajoute le militaire. La nuit précédente, son véhicule a été touché alors qu'il évacuait des prisonniers russes. Il ne s'en est aperçu qu'en arrivant à sa base.