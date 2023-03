DOCUMENT TF1 - Résistance des Iraniennes : reportage exceptionnel au pays des mollahs

Au pays des mollahs, le calme semble revenu dans les rues ensoleillées de la capitale. Quelques femmes marchent les cheveux au vent, sans voile, une scène inimaginable il y a encore quelques semaines. La très redoutée police des mœurs s'est éclipsée. C'est elle qui avait fait emprisonner en septembre dernier Mahsa Amini, une jeune femme kurde décédée en détention le 16 septembre, un drame à l'origine de la puissante contestation qui a poussé des milliers d'Iraniens dans les rues pendant six mois, pour protester contre le régime en place.

Certaines femmes assument ainsi de refuser le voile et prennent la parole devant la caméra de TF1, un reportage exceptionnel tourné par les envoyés spéciaux Liseron Boudoul et Lucas Lassalle, à retrouver ce mercredi soir dans le 20H (lien en streaming en tête de cet article) et sur MyTF1. "Nous voulons être libres, comme des êtres humains, normaux. Mais eux, les hommes au pouvoir, ils ne le veulent pas. Ils veulent que l'on reste des esclaves", s'indigne par exemple Mona, une esthéticienne. Pour ces quelques mots, elle craint pourtant de se faire arrêter. La société iranienne reste minée par la terreur instaurée par le régime, qui a réprimé dans la violence le vent de révolte, faisant des centaines de morts et des milliers de prisonniers.