DOCUMENT TF1 - Notre équipe a pu pénétrer dans les tunnels sous l'hôpital Al-Shifa à Gaza

Pour tenter de retrouver et libérer des otages, l'armée israélienne a assiégé puis pris d'assaut l'hôpital Al-Shifa la semaine dernière, le plus grand de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes affirment qu'il abritait un centre de commandement du Hamas. En exclusivité, les envoyés spéciaux de TF1 ont pu se rendre avec Tsahal dans ce complexe et dans l'un des tunnels creusés sous les bâtiments.

Juste avant la trêve de quatre jours prévue entre Israël et le Hamas, une équipe de TF1 a pu pénétrer mercredi 22 novembre dans la bande de Gaza aux côtés de l'armée israélienne. Elle y découvre d'abord un paysage lunaire. Des immeubles par dizaine sont éventrés, tandis qu'une odeur de brûlé se fait entêtante. Après 45 jours de pilonnages, de bombardements et de combats intensifs, le champ de bataille est devenu un champ de ruines.

Des conduits de deux mètres de haut

Selon les envoyés spéciaux de TF1, l'armée israélienne contrôle totalement le cœur de la ville. Elle leur montre ce qu'elle considère être un centre opérationnel du Hamas : l'hôpital Al-Shifa. Dans le reportage en tête de cet article, on peut voir notamment le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, exhiber un arsenal collecté sur ce site, "en deux jours seulement", dit-il. Quant aux otages, dont certains effets ont été aussi retrouvés, il indique qu'il n'y en a pas. "Mais dans les environs, la réponse est oui", précise-t-il.

L'autre découverte, ce sont les tunnels creusés sous les bâtiments. Les Israéliens ont perforé l'un d'eux pour y entrer, l'équipe de TF1 leur emboîte le pas. Il mène à plusieurs embranchements conduisant vers l'extérieur du site. "Il y en a de très nombreux. C'est toute une structure, tout un réseau de conduits. Ils font à peu près deux mètres de haut pour 60 cm de large", indique l'envoyé spécial Michel Scott. Il y a aussi des pièces, montre un militaire de Tsahal "où ils pouvaient s'installer longtemps. L'air conditionné a été installé", affirme-t-il.

Les premières images exclusives des tunnels sous Al-Shifa Source : TF1 Info

De retour à l'air libre, quelques civils palestiniens, parmi les rares encore présents dans le complexe hospitalier, errent parmi les décombres. "Il semble que ce soit une famille, il y a peut-être deux familles à cet endroit qui n'ont pas l'air apeuré", explique Michel Scott. Puis un membre du personnel hospitalier approche et interpelle l'équipe de TF1. "Cela fait quatre jours que nous ne pouvons plus soigner qui que ce soit", lâche-t-il. Mais un soldat coupe court à la discussion et ramène les journalistes dans le périmètre autorisé.

Pour quitter la ville de Gaza et prendre la route du sud, les derniers résidents doivent emprunter des corridors humanitaires. Des personnes âgées ont ainsi pris place dans un bus aux couleurs des Nations-Unies. "Je veux vivre en sécurité, dans la paix. Je suis dialysée, je ne suis plus mon traitement, je veux de l'aide", lance l'une d'elle. Ce jeudi, les armes devraient se taire dans toute l'enclave de Gaza pour permettre la libération d'un premier groupe d'otages.