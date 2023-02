VIDÉO - "J'ai enterré mes deux fillettes" : reportage exclusif au cœur de l'enfer somalien

Et la situation pourrait encore s'aggraver dans les mois à venir, alertent les organisations humanitaires, avec une sixième saison des pluies, de mars à mai, également annoncée comme inférieure à la moyenne. En manque d'eau, de lait et de nourriture, vivant souvent dans des conditions insalubres, les plus jeunes se retrouvent considérablement affaiblis, leur organisme rendu plus vulnérable aux maladies (rougeole, choléra...) et leur croissance altérée sur le long terme. À Mogadiscio, l'hôpital de Banadir n'a plus assez de lits pour accueillir tous les enfants qui souffrent de la faim. Un médecin montre l'un d'eux, symbole des effets de la malnutrition. Il a deux ans, aucune énergie, pas de muscle et de graisse et pèse moins de trois kilos.

Dans certaines zones désertiques, les soignants de l'Unicef estiment que chaque jour, ils reçoivent 20 à 30 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère. Selon un chiffre de l'ONU, chaque minute, un enfant somalien est admis à l'hôpital en raison d'un grave manque de nourriture. Des signes qui inquiètent, la dernière famine dans la région en 2011 avait fait 260.000 morts dont la moitié était âgée de moins de six ans. Elle était intervenue après - seulement - deux saisons consécutives de pluies insuffisantes.