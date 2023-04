DOCUMENT TF1 - "On nous a trompés dans les grandes largeurs" : les confidences de prisonniers russes en Ukraine

Des hommes de tous âges et qui viennent de toutes les régions russes. Alexieï a 19 ans et est originaire de Sibérie. Lorsqu'il est au front, il perd son unité et saute dans une tranchée ukrainienne, avant d'être fait prisonnier. Depuis qu'il est arrivé dans ce centre de détention, il a déjà subi cinq interrogatoires. Lorsque nos journalistes s'entretiennent avec le jeune homme, un gardien écoute l'échange, guettant la moindre information qui lui aurait échappé.

Alexieï dit ne pas avoir eu le choix : c'était soit une peine de prison, soit la mobilisation. Pour 2.000 euros par mois, il a signé. Mais, aujourd'hui, il regrette et en veut à son pays. "Je me sens trahi par ces hommes qui m'ont regardé droit dans les yeux en me promettant que je ne quitterai pas la Russie, alors que je me suis retrouvé ici en première ligne. On nous a laissés tomber. Je leur en veux terriblement. On nous a trompés dans les grandes largeurs", confie-t-il.

Le nombre de Russes détenus ici reste secret. De l'autre côté de la frontière, il y aurait 3.000 soldats ukrainiens prisonniers des Russes qui attendent d'être échangés avec certains des prisonniers de ce centre. Le nombre d'échanges reste également confidentiel. Le directeur de la prison, en ouvrant ses portes à nos équipes, veut aussi montrer à la Russie que leurs prisonniers sont bien traités, et que la réciproque est de mise.