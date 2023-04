Documents américains classifiés : que sait-on du jeune fan d'armes à l'origine de la fuite ?

Le groupe d'environ 24 personnes, des hommes et des garçons pour la plupart, s'est formé autour de leur "amour mutuel des armes à feu, du matériel militaire et de Dieu", constituant un "club par cooptation en 2020 sur Discord", selon le média. Selon un membre du groupe cité par le quotidien, "OG" portait "un regard sombre sur le gouvernement" et "semblait penser que son savoir d'initié offrirait aux autres une protection contre le monde troublé qui les entoure".

"Le jeune membre du groupe a déclaré que (OG) parlait des États-Unis, et en particulier des forces de l'ordre et de la communauté du renseignement, comme d'une force sinistre qui cherchait à supprimer ses citoyens et à les maintenir dans l'ignorance. Il pestait contre 'l'excès de pouvoir du gouvernement'," détaille le média.