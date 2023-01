Documents secrets retrouvés chez Biden : "Il vient de tomber de haut", selon Jean-Eric Branaa

Cette situation est-elle comparable à celle de Trump et l'affaire de Mar-a-Lago ?

D'un côté, on avait un vice-président (Joe Biden, de 2009 à 2017, ndlr) qui travaillait à Washington dans un bureau dans lequel il aurait laissé des documents sans plus s'en préoccuper. De l'autre côté, on a un président qui a amené des documents à son domicile dans des caisses. Dans ce qui est similaire, c'est qu'il s'agit de documents secrets. On a affaire à un problème de sécurité nationale et une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Un civil n'a pas le droit de posséder des documents présidentiels. Quand ils quittent la présidence, ils redeviennent civils. Ce qui différencie Biden et Trump, c'est évidemment la façon d'aborder le problème.