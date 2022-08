VIDÉO - "Dognapping" : aux États-Unis, le phénomène des vols de chiens prend de l’ampleur

"Ils sont sortis d'une voiture, ont menacé ma mère avec une arme et lui ont demandé de leur donner mon chien", raconte un Américain, en montrant des photos de son bulldog. Son témoignage est digne d’un film d’action hollywoodien et pourtant il n'évoque qu'un enlèvement canin, "il s'appelait Alfred, il me suivait comme mon ombre." Alfred a disparu depuis près d’un an et il n’a toujours pas été retrouvé. Cette histoire est de plus en plus commune aux États-Unis. Trainer l’oreille dans un parc canin américain, c’est l’assurance d’entendre presque à chaque fois ce type d’histoires. Aux États-Unis, près de 2 millions de chiens seraient volés chaque année, c'est 25 fois plus qu'en France.

La pratique est devenue tellement courante qu'elle porte un nom : le "dognapping". Les dognappeurs sont de plus en plus violents, ils n'hésitent plus à menacer les propriétaires avec des fusils d'assaut.