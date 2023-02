"Dôme de fer" : en quoi consiste ce système, qu'Israël pourrait livrer à l'Ukraine ?

Plus qu'un symbole. Samedi 4 février, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé, dans un entretien exclusif accordé à TF1-LCI, qu'il réfléchissait actuellement à livrer un "Dôme de fer" à l'Ukraine, déployé depuis le début des années 2010 et qui couvre, aujourd'hui, la quasi-intégralité du ciel d'Israël pour contrer les roquettes lancées vers son territoire depuis Gaza, le Liban ou la Syrie.

Concrètement, le "Dôme de fer" est une batterie de missile portable. Chaque dispositif comprend un radar de détection et de pistage, un logiciel de contrôle de tir et trois lanceurs équipés chacun de 20 missiles d'interception. Le système permet, en théorie, d'abattre en vol des engins d'une portée de 4 à 70 km. Le système est, surtout, destiné à contrer les projectiles de courte et de moyenne portée - roquettes, obus d'artillerie - visant les zones habitées. En mars 2021, Israël a dévoilé la nouvelle version qui peut désormais intercepter "simultanément" roquettes, missiles et drones, selon l'État hébreu.

Bien qu'Israël parvienne, selon ses déclarations, à abattre jusqu'à 96% des roquettes, le bouclier n'est pas totalement hermétique. En 2012, l'armée israélienne avait avancé un taux d'efficacité de l'ordre de 85%. Depuis, aucune annonce sur ce sujet n'a été faite. Néanmoins, dans les faits, le bouclier anti-missiles a, en plus de dix ans d'utilisation - intercepté et détruit plusieurs milliers de roquettes, en provenance principalement de l'enclave de Gaza.

Le "Dôme de fer" n'est pas encore en mesure de stopper la course des ballons incendiaires ou des projectiles lancés à très basse altitude. En revanche, depuis plusieurs années, le régime israélien multiplie les interceptions de drones. Une compétence qui pourrait s'avérer très utile sur le champ de guerre ukrainien, alors que le pays est régulièrement touché par des drones kamikazes, de fabrication iranienne.