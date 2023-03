Donald Trump annonce qu'il risque d'être arrêté, et appelle ses partisans à le défendre

Dans son message écrit comme souvent en lettres capitales, l'ancien président américain en appelle à ses soutiens, pour qu'ils manifestent et "reprennent notre nation !", point d'exclamation compris. Le journaliste spécialisé Kyle Cheney a été parmi les premiers à relayer ce message publié sur Truth Social - un réseau créé à l'initiative de Donald Trump et qui "n'accepte pas de nouveaux membres" actuellement. Selon le spécialiste qui travaille pour le site Politico, on ignore encore si l'ancien président a obtenu des informations quant à une arrestation, ou s'il ne fait que spéculer, le débat est en cours sur les chaînes d'information.

Donald Trump avait fait vendredi son retour sur Facebook et Youtube, après deux ans de suspension à la suite des évènements du Capitole. Il est en revanche toujours muet sur Twitter, malgré la réactivation de son compte par Elon Musk, son propre réseau Truth Social en étant un concurrent direct.