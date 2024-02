Donald Trump assume encourager la Russie à attaquer des membres de l'Otan

Donald Trump a tenu un meeting ce samedi en Caroline du Sud, au cours duquel il a évoqué l'Otan. Le candidat républicain y a déclaré qu'il encouragerait la Russie à "faire ce qu'elle veut" de certains alliés. Une remarque qualifiée de "consternantes et déséquilibrées" par la Maison-Blanche.

"America First", quitte à laisser ses alliés dans les mains de Vladimir Poutine ? Donald Trump a en tout cas assumé ne plus vouloir défendre les pays de l'Otan qui seraient en retard de paiement. Au cours d'un meeting qui s'est tenu ce samedi 10 février en Caroline du Sud, le prétendant à la Maison-Blanche est même allé jusqu'à "encourager" la Russie à les attaquer.

La Russie fera "ce qu'elle veut"

Au cours du meeting, celui qui veut "rendre sa grandeur à l'Amérique", s'est prêté à cet exercice dont il a le secret, au cours duquel il imite une discussion entre lui et un interlocuteur anonyme. En pleine diatribe au sujet du financement de l'alliance atlantique, il raconte que "l'un des présidents d'un gros pays", lui aurait posé une question alors qu'il était encore président des États-Unis. "Il s'est levé et a dit : eh bien, monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?". Avant de révéler sa réponse, sous les applaudissements : "Non, je ne vous protègerais pas. En fait, je les encouragerais même à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures".

Une réponse qui fait écho aux reproches de l'ancien président américain, qui regrette que certains alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ne financent pas suffisamment l'institution. Une manière pour Donald Trump d'expliquer très clairement que par rapport à la protection financière du pays, les alliés de l'Otan ne sont que des partenaires contractuels secondaires, rien de plus. Mais en se plaçant directement du côté de la Russie, Donald Trump rompt avec la tradition américaine de défense de la démocratie libérale et de ses valeurs. Une stratégie clairement assumée depuis que l'ancien président a tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020, à laquelle il a échoué.

Cette sortie a en tout cas surpris, jusqu'à la Maison-Blanche. Dans un communiqué, son porte-parole Andrew Bates a estimé que plaider pour "l'invasion de nos plus proches alliés par des régimes meurtriers est consternant et insensé". "Plutôt que d'appeler à la guerre et de promouvoir le chaos, le président Biden continuera à soutenir le leadership américain."