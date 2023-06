Affaire des documents confidentiels : que reproche-t-on exactement à Donald Trump ?

Le magnat de l'immobilier, lui, devrait plaider non coupable ce mardi, ayant toujours qualifié ce dossier de "chasse aux sorcières" visant à entraver sa nouvelle candidature à la présidentielle. Il a accusé d'ingérence son successeur Joe Biden, à qui il pourrait être opposé en 2024, "et sa bande de voyous". Peu importe l'issue de son audition, Donald Trump a donné rendez-vous à ses fidèles dans le New Jersey dans la soirée, pour une allocution prévue à 20h15 (0h15 mercredi heure de Paris).

Auparavant, le milliardaire aura été interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à conserver ces archives. L'acte d'accusation semble, pour l'heure, démontrer qu'il considérait les documents comme lui appartenant personnellement, en tant qu'ancien président. Pour Michael Cohen, ancien avocat de Donald Trump devenu critique, l'ex-magnat de l'immobilier voyait les documents comme monnaie d'échange politique et commerciale. "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est persuadé que ça pouvait lui apporter un quelconque profit", a-t-il expliqué au micro de MSNBC.

Son goût pour les souvenirs pourrait aussi apporter un élément d'explication. Et pour cause, les documents classifiés ont été retrouvés dans des boîtes contenant également des photos, des coupures de presse, des vêtements et même des balles de golf - soutenant l'idée selon laquelle tout cela a été empaqueté dans l'agitation de ses derniers jours à la Maison Blanche, en janvier 2021. Il y avait aussi des dossiers estampillés "classifié" mais vides, qualifiés de "souvenirs sympas" par Donald Trump.