Donald Trump candidat : "Il essaie de dresser un mur avec la justice"

Donald Trump se lance dans sa troisième campagne. Dans la nuit de mardi à mercredi, heure française, l'ancien locataire de la Maison Blanche a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle 2024. "Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle", a lancé l'ancien président américain, 76 ans, devant ses partisans.

Deux ans après avoir cédé le pouvoir à Joe Biden, Donald Trump reste au cœur de l'actualité outre-Atlantique. Et notamment judiciaire. Assaut du Capitole, archives de la Maison Blanche, affaires financières à New York, influences sur les opérations électorales... Le Républicain enchaîne les accusations, et une possible inculpation fragiliserait sa candidature. Se présente-t-il pour tenter d'échapper à la justice ? Que changerait une condamnation ? Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l'université Panthéon-Assas, répond à TF1info.

Donald Trump se présente-t-il pour se protéger de ses affaires judiciaires ?

C'est même la première raison. Donald Trump essaie de dresser un mur entre la justice et lui en espérant que ses supporters descendront dans la rue le jour où une affaire lui tombera dessus. Et cela risque d'arriver très vite : le ministre de la Justice avait annoncé qu'il repoussait les poursuites jusqu'aux midterms, car aux États-Unis, le principe est de ne pas interférer avec les élections. Maintenant qu'elles sont derrière nous, la justice reprend le cours de son chemin.