Donald Trump de retour sur Instagram et Facebook "dans les prochaines semaines"

"Le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés", a justifié Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta, dans un communiqué. "Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. Quand il y a un risque de préjudice dans le monde réel - un risque élevé qui justifie une intervention de Meta dans le débat public - nous agissons", a-t-il assuré.

Suite à l'exclusion, le 7 janvier 2021, du président encore en pouvoir pour avoir encouragé ses partisans lors de l'attaque du Congrès à Washington la veille, Facebook avait fait savoir que la sanction durerait deux ans. Le milliardaire ne pourrait par ailleurs revenir que quand les "risques pour la sécurité du public" auraient "disparu", un moment qui semble être arrivé selon Meta.

L'entreprise a en plus souligné qu'une nouvelle grille de sanctions avait été mise en place en 2021 pour dissuader de nouvelles infractions. "Si M. Trump publie à nouveau des contenus transgressifs, ils seront retirés et il sera suspendu entre un mois et deux ans, selon la gravité de l'infraction", a détaillé Nick Clegg.