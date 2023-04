Donald Trump devant la justice pour une nouvelle affaire de fraude financière

Accueilli par une poignée de soutiens et d'opposants, le milliardaire est arrivé sur place vers 10h00 (14h00 GMT), dans un véhicule noir, ont constaté des journalistes de l'AFP. Il n'a quitté l'immeuble, situé près de Wall Street, que vers 18h00 (22h00 GMT) pour regagner la Trump Tower, plus au nord sur l'île de Manhattan.

La procureure générale, élue sous l'étiquette démocrate, a intenté en septembre un procès civil à Donald Trump et trois de ses enfants (Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump). Elle leur réclame 250 millions de dollars d'indemnités et requiert à leur encontre des interdictions de diriger des entreprises. En bref, Letita James accuse le républicain, qui rêve de reconquérir la Maison Blanche en 2024, d'une "fraude stupéfiante". Selon elle, l'ex-président aurait "délibérément" manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts.