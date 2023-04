Cartes à collectionner, réseau social... les étonnantes sources de revenus de Donald Trump

Donald Trump a aussi pu compter depuis la fin de son mandat sur des ressources conséquentes liées à des conférences. Données au cours des dernières années, celles-ci lui ont permis de toucher plus de 5 millions de dollars (4,5 millions d'euros), une somme que l'entreprise CIC Ventures se charge de gérer, apprend-on grâce à la déclaration, document d'une centaine de pages environ qui devait impérativement être déposé auprès d'une commission électorale.

En revanche, il ne peut pas compter sur son réseau Truth Social pour s'enrichir : la maison mère qui en assure l'exploitation et le développement, Trump Media & Technology Group, ne lui aurait pas fait gagner plus de 200 dollars (180 euros), apprend-on. À défaut de bénéfices directs, l'entreprise serait toutefois valorisée entre 5 et 25 millions de dollars (4,5 à 22,5 millions d'euros). Un montant à mettre en regard avec le fait que l'ancien président détient 90% de cette société.