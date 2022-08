Donald Trump exige un expert indépendant pour examiner les pièces saisies par le FBI

Une perquisition "illégale et inconstitutionnelle". C'est ce que Donald Trump a dénoncé ce mardi concernant la visite à son domicile du FBI, il y a deux semaines. Depuis, le milliardaire n'en démord pas : il exige ce mardi un expert indépendant pour examiner les documents saisis ce jour-là.

"Nous mettons tout en œuvre pour récupérer les documents", a déclaré le milliardaire républicain dans un communiqué. "Ils ont pris des documents protégés" par la confidentialité entre client et avocat, a-t-il ajouté. Celui qui répète avoir été visé pour des raisons politiques souhaite désormais la nomination d'un expert indépendant qui serait chargé de passer en revue les documents saisis et de déterminer lesquels il peut conserver en tant que "confidentiels". Et ainsi s'assurer qu'ils ne seront pas utilisés dans les enquêtes.