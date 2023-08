Donald Trump photographié après une interpellation ? Gare à ce "mugshot" de l'ancien président américain

Par le passé, Donald Trump a déjà mis en scène ses démêlés avec la justice américaine, allant même jusqu'à utiliser lui-même un faux mugshot le représentant. En avril, son compte de soutien en vue de la prochaine présidentielle avait non seulement généré via une IA une photo du milliardaire soi-disant réalisée lors de son arrestation, mais l'avait commercialisée sur des t-shirts. Ces derniers étaient floqués d'une mention "NOT GUILTY" (non coupable).