Donald Trump : ses déclarations d'impôts pourront être publiées

Cette commission, siégeant notamment sur les affaires fiscales et à majorité démocrate jusqu'à l'installation de la nouvelle majorité républicaine début janvier, a voté à 24 voix pour et 16 contre en faveur de la publication des six années de feuilles d'impôts du milliardaire entre 2015 et 2020.

Ce groupe d'élus réclamait depuis trois ans les documents transmis au fisc par le milliardaire entre ces années, ce qu'il refusait, à l'inverse de tous ses prédécesseurs depuis les années 1970, suscitant de nombreuses questions sur leur contenu. La Cour suprême leur a finalement donné raison fin novembre. Seuls une poignée d'élus ont pour l'instant pu en prendre connaissance.