Donald Trump suggère que le FBI pourrait avoir "placé" des preuves lors de la perquisition

Et si les agents du FBI avaient placé des preuves accablant Donald Trump durant la perquisition de sa résidence de Mar-a-Lago ? Cette hypothèse, bien que fantasmagorique, a été suggérée par l'ancien président des Etats-Unis, ce mercredi 10 juillet, sur Truth Social, le réseau social qu'il a créé en février 2022 après avoir été radié de Twitter. "Pourquoi ont-ils fortement insisté pour que personne ne les observe, et faire sortir tout le monde?", a-t-il affirmé.

Dans un post, il a affirmé que la police fédérale avait potentiellement "placé" des preuves contre lui, affirmant que les agents avaient "demandé à tout le monde de quitter les lieux, ils voulaient être seuls, sans témoin pour voir ce qu'ils faisaient ou prenaient."

"Le FBI et les autres agents du gouvernement fédéral n'ont laissé personne, pas même mes avocats, s'approcher des zones qui ont été fouillées et examinées pendant la perquisition à Mar-a-Lago", s'est plaint le républicain sur sa plateforme Truth Social, sans étayer ses propos. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'ex-leader des Républicains attaque ouvertement le FBI. Durant l'ensemble de son mandat présidentiel, Donald Trump a présenté l'institution comme un outil utilisé par le parti démocrate pour le faire tomber ou plus récemment, l'empêcher de se représenter aux prochaines élections de 2024, prétendant faire l'objet "d'une chasse aux sorcières".