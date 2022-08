Donald Trump : trois questions sur la perquisition de sa résidence en Floride

L'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé, ce lundi 9 août, que sa célèbre et somptueuse résidence de Mar-a-Lago située en Floride avait été perquisitionnée par des agents du FBI. "Notre nation vit des jours sombres, ma belle demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI", a déclaré l'ex dirigeant républicain dans un communiqué, affirmant être victime d'une "persécution politique".

Des images aériennes de Mar-a-Lago ont montré des voitures de police à l'extérieur de la propriété. Des partisans de Donald Trump se sont également rassemblés à l'extérieur, brandissant des banderoles portant son nom ou des drapeaux américains à son effigie.