Visé par une enquête pour fraude fiscale, Donald Trump lâché par ses comptables

Des preuves qui ont amené le cabinet Mazars à estimer que la comptabilité de l'ancien président "ne devrait plus être jugée fiable", entre 2011 et 2020. "Bien que nous n'ayons pas conclu que les différents bilans, dans leur ensemble, contenaient des irrégularités notables (...) nous pensons que notre conseil de ne plus vous fier à ces documents financiers est justifié", expliquent les experts. En janvier, ils avaient été contraints d'envoyer les déclarations fiscales de Donald Trump.