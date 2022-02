Ukraine : Macron, Poutine, Stoltenberg, Pouchiline... les 10 acteurs-clés de la crise

Paris joue la carte de la diplomatie tous azimuts, Washington prophétise une invasion inéluctable, les séparatistes accusent les Ukrainiens d'agression, Kiev appelle l'Otan à ne pas fléchir... et Vladimir Poutine reste mystérieux sur ses intentions. La reprise des combats au Donbass et le faux retrait russe des frontières ont exacerbé les positions de tous les acteurs de la crise qui se joue aux frontières de l'Ukraine, et dans sa province en partie prorusse du Donbass. Nous avons listé les 10 figures les plus centrales de ce qui pourrait devenir un conflit majeur, et résumé leurs positions actuelles.