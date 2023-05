Données personnelles : amende record d'1,2 milliard d'euros pour Meta en Europe

Selon le régulateur, Facebook stocke illégalement depuis des années des données sur ses utilisateurs européens dans ses serveurs aux États-Unis, où il affirme, selon le Wall Street Journal, que les informations pourraient être consultées par des agences d'espionnage américaines.

En plus d'imposer une amende, la décision ordonne également à Meta de cesser d'envoyer des informations sur les utilisateurs européens de Facebook aux États-Unis dans les cinq mois, et devra se mettre en conformité avec le RGPD dans les six mois. Meta qualifie l'amende d'"injustifiée et inutile" et demandera en justice sa suspension, a immédiatement réagi le géant des réseaux sociaux, lundi dans une déclaration transmise à l'AFP.

Meta espère voir les États-Unis et l'Union européenne adopter durant l'été un nouveau cadre légal pour le transfert des données personnelles, dans la foulée d'un accord de principe adopté l'an dernier. Il s'agit, en outre, de la troisième amende infligée à Meta depuis le début de l'année dans l'UE, et la quatrième en six mois.