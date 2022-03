Missiles tirés depuis l'extérieur de l'Irak sur Erbil : ce que l'on sait de cette attaque

Douze "missiles balistiques" tirés "hors des frontières de l'Irak, et plus précisément de l'est", ont visé, ce dimanche 13 mars, Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak, ont affirmé les forces de sécurité kurdes. Le Premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, a condamné "cette attaque terroriste lancée contre plusieurs secteurs d'Erbil". "Nous appelons les habitants à garder le calme", a-t-il ajouté dans un communiqué.