"Des gens sont écrasés à mort" : les appels à la police juste avant la bousculade mortelle à Séoul

Pendant les quatre heures qui ont suivi, les coups de fil, de plus en plus désespérés à mesure que le drame à venir se précisait, se sont multipliés. "Il y a beaucoup trop de gens ici en train d'être poussés, piétinés, blessés. C'est chaotique. Vous devez contrôler ça", informe un interlocuteur à 20h09. "Les gens sont piétinés dans les rues ici. Ça devient vraiment dangereux (...) Il n'y a pas de contrôle et la route à trois voies est entièrement bloquée. J'ai une vidéo enregistrée. Est-ce que je peux vous l'envoyer ?", demande un autre, à peine 24 minutes plus tard. À 20h53, la situation commence à dégénérer. "Les gens sont presque écrasés à mort (...) Il y a beaucoup trop de gens (...) Ce n'est pas un canular téléphonique", assure la personne au téléphone.