Drame dans les Alpes italiennes : le glacier de la Marmolada au cœur d'une tragédie

Les images sont impressionnantes. Ce dimanche, le glacier de la Marmolada, dans les Alpes du nord de l'Italie, a été le théâtre d'un spectaculaire effondrement. Un immense bloc s'est détaché du glacier, provoquant une avalanche qui a ôté la vie à six personnes, selon un bilan provisoire, et fait au moins huit blessés.

Situé non loin de la frontière autrichienne, le glacier de la Marmolada, surnommé "la reine des Dolomites", est le plus grand glacier de ce massif montagneux du nord de l'Italie faisant partie des Alpes. Il donne naissance à la rivière Avisio et surplombe le lac de Fedaia. Mais il subit de plein fouet, comme les autres glaciers, le réchauffement climatique. D'après le site officiel des Dolomites, il mesurait 450 hectares en 1910, soit deux fois plus qu'actuellement.

Selon le scientifique Renato Colucci, les fortes températures enregistrées dernièrement pourraient bien être à l'origine de l'accident. "La chaleur extrême des derniers jours [...] a vraisemblablement produit une grosse quantité d'eau liquide provenant de la fonte du glacier et s'accumulant à la base du bloc" qui s'est ensuite effondré faute de soutien.