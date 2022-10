Drame de Séoul : un Français parmi les victimes du mouvement de foule

Le bilan s'aggrave et la France est désormais directement concernée. Samedi, à l'occasion d'une fête d'Halloween dans le centre de Séoul (Corée du Sud), un mouvement de foule a ôté la vie à au moins 153 personnes et en a blessé des dizaines d'autres, dans l'une des bousculades les plus meurtrières des dernières années. Parmi elles, un Français, annonce ce dimanche le ministère des Affaires étrangères.

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'un de nos compatriotes lors du drame de Séoul", indique le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via son centre de crise et de soutien et son ambassade à Séoul, est pleinement mobilisé pour accompagner et soutenir la famille de notre compatriote."