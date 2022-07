Drame des pensionnats autochtones : le pape au Canada pour se réconcilier avec les peuples amérindiens

Vers des excuses historiques ? Le pape François se rend, ce lundi 25 juillet, dans un ancien pensionnat pour autochtones au Canada, où il pourrait renouveler sa demande de pardon pour le rôle joué par l'Église pendant plus d'un siècle dans les violences infligées à des milliers d'enfants.

Il est arrivé hier à Edmonton (Alberta) pour une visite de six jours dans le pays, attendue depuis des années par ces peuples amérindiens regroupant les Premières nations, les Métis et les Inuits. Dans un premier temps, il se rendra à 10h (18h, heure de Paris) à l'ancien pensionnat d'Ermineskin, l'un des plus grands du Canada, ouvert de 1895 à 1975. Après une prière silencieuse dans le cimetière, il prononcera son premier discours, en espagnol, devant des milliers de personnes, dont d'anciens élèves de pensionnats. Dans un deuxième temps, il prononcera un deuxième discours, à 16h30 (00h30) à l'église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples d'Edmonton, l'une des plus anciennes de la ville, reconstruite après un incendie en 2020.

Au cœur de ce "pèlerinage pénitentiel", le douloureux chapitre des "écoles résidentielles" pour enfants autochtones, un système d'assimilation culturelle qui a fait au moins 6000 morts entre la fin du XIXe siècle et les années 1990 et créé un traumatisme sur plusieurs générations. Quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces écoles, où ils étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. La découverte de plus de 1300 sépultures anonymes en 2021 près de ces pensionnats a créé une onde de choc.