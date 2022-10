L'Allemagne veut légaliser le cannabis à usage récréatif pour 2024

Promise par le gouvernement de coalition entre sociaux-démocrates, Verts et Libéraux du FDP lors de sa formation, il y a un an, cette réforme phare ferait de l'Allemagne l'un des pays les plus libéraux d'Europe. Le ministre social-démocrate de la Santé l'a justifiée par la volonté "d'obtenir une meilleure protection des enfants et des jeunes", jugeant que la politique en la matière n'avait jusqu'ici "pas vraiment été efficace". "Si tout va bien, je pense que la légalisation pourrait intervenir en 2024."