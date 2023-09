Jamais autant de cocaïne n'a été produite en Colombie

Malgré les tentatives pour lutter contre le narcotrafic, cette tendance à la hausse se poursuit depuis 2014. et ne devrait pas s'inverser en 2023. Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que le président de gauche Gustavo Petro n'a de cesse de dénoncer "l'échec" de la guerre contre la drogue et des politiques de répression totale mises en œuvre par ses prédécesseurs conservateurs et libéraux. Le pays doit adopter dans les prochains jours une nouvelle politique contre le narcotrafic, visant à la fois au démantèlement et la réduction de l'influence des organisations criminelles, avec le maximum de saisies, ainsi qu'à la "promotion d'économies licites".