Droit à l'avortement abrogé aux États-Unis : Joe Biden fait de l'IVG l'enjeu des prochaines élections

"De mon point de vue, aujourd'hui est un jour très triste pour les États-Unis", a assuré Joe Biden, "mais cela ne veut pas dire que le combat est terminé". Le président américain a ainsi rappelé que le seul moyen pour protéger le droit à l'avortement était de voter une loi fédérale en ce sens au Congrès américain. "Aucune action exécutive de la part du Président ne peut faire cela", a précisé Joe Biden, reconnaissant sa propre impuissance et se tournant par conséquent vers les électeurs.

"Les électeurs doivent faire entendre leur voix", a appelé Joe Biden. En l'état, le parti démocrate n'a pas une majorité suffisamment importante pour faire adopter une telle loi au sein du Congrès. Le président a donc appelé les Américains à se mobiliser "dans les urnes" afin de changer la situation. "Cet automne, vous devez élire plus de sénateurs et de représentants qui légiféreront et protégeront ce droit", a insisté le chef de l'État dans son allocution.

Joe Biden a par ailleurs alerté les Américains sur le fait que d'autres droits étaient dans le viseur de la Cour suprême. Citant l'argumentaire de Clarence Thomas, un des juges qui a voté pour la révocation de "Roe v. Wade", Joe Biden a prévenu que le droit à la contraception ou encore le mariage pour tous pourraient être remis en question. Face au "chemin extrêmement grave qu'a pris la Cour", Joe Biden s'est donc tourné vers ses électeurs.