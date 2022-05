Droit à l'avortement aux États-Unis : quels sont ces États de la "Bible Belt" qui le restreignent déjà ?

En Alabama par exemple, 82% de ses 4,8 millions d'habitants disent croire en Dieu "avec une certitude absolue", selon une étude du Pew Research Center en 2016. Toujours selon le même institut, parmi les trois millions d'habitants du Mississippi, 82% n'ont aucun doute sur l'existence de Dieu et trois quarts prient au moins une fois par jour. Des chiffres similaires sont retrouvés en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud et du Nord, bien que partiellement, mais aussi en Louisiane, au Texas, en Oklahoma, en Arkansas ou encore au Tennessee.

Or, les "pro-vie" justifient généralement leur opposition à l'avortement en donnant des arguments religieux. Les Protestants évangéliques blancs sont ainsi le groupe religieux le moins susceptible de soutenir l'avortement légal, selon le Pew Research Center. Rien que dans l'état du Mississippi, 59% des habitants jugent que l'avortement devrait être illégal dans la plupart des cas. A contrario, à l'échelle nationale, 59% des adultes américains jugent que l'avortement devrait être légal dans la plupart des cas.

Si la décision Roe v. Wade rendue en 1973 rend ce droit possible dans tous les États, une décision passée le même jour, la Doe v. Bolton, en limite la portée et permet également aux gouvernements fédéraux de prendre des restrictions au droit à l'avortement lorsque la grossesse est avancée. Les États de la "Bible Belt" en ont largement profité, d'autant plus depuis que la Cour suprême a basculé dans le camp conservateur avec la nomination par Donald Trump de trois juges opposés à l'avortement.