Droit à l'avortement aux États-Unis : l'Oklahoma interdit l'IVG après six semaines de grossesse

Le droit à l'avortement de plus en plus restreint outre-Atlantique. Le gouverneur républicain de l'Oklahoma, dans le sud des États-Unis, a annoncé avoir signé une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse, l'une des plus restrictives du pays, au lendemain des révélations sur la Cour suprême qui s’apprêterait à revenir sur ce droit au niveau fédéral. "Je représente la totalité des quatre millions d'habitants de l'Oklahoma qui, de manière écrasante, veulent protéger les enfants à naître", a écrit sur Twitter Kevin Stitt en promulguant le texte voté par le parlement de l'État jeudi dernier.