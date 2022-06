Droit à l'avortement aux États-Unis : est-il possible de revenir sur la décision de la Cour suprême ?

Pour Olivier Piton, les choses sont claires et nettes : juridiquement, "il n'y a aucun moyen de recours auprès de la Cour Suprême", a affirmé sur l'antenne de LCI l'avocat français à Washington. Comme nous vous l'expliquions ici, la Cour suprême des États-Unis est en effet la plus haute juridiction du pays. Le président lui-même ne peut contester l'avis des six juges qui ont décidé de revenir sur ce droit.

D'autant que la raison invoquée par la Cour suprême n'est pas idéologique, mais juridique. "Dans leur décision, ils ont estimé que l'arrêt Roe v. Wade avait, d'une certaine manière, violé la séparation entre l'État fédéral et les États fédérés", a rappelé

Olivier Piton. De fait, en considérant que le droit à l'interruption de grossesse relève de la santé publique - et non pas du droit des femmes - la Cour suprême remet la responsabilité de cette question aux États. "La santé publique est de l'apanage de chaque État", rappelle en effet l'avocat, rappelant que cela fut aussi le cas lors de la lutte contre le Covid-19. "À partir de là, rien ne permet de casser la décision des juges, fondée sur un droit fondamental qui est la séparation entre les États fédérés et l'État fédéral."