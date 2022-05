Droit à l'avortement aux États-Unis : la Cour suprême s'apprêterait à revenir dessus

Un demi-siècle plus tard, le droit à l'avortement va-t-il être remis en cause aux États-Unis ? D'après les informations de Politico, qui s'appuie sur une fuite inédite de documents, la Cour suprême s'apprête à annuler l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement. Le quotidien dit s'être procuré l'avant-projet d'une décision majoritaire rédigé par le juge conservateur Samuel Alito et daté du 10 février, qui doit encore faire l'objet de négociations jusqu'à sa publication avant le 30 juin.

L'arrêt Roe v. Wade qui, il y a près de 50 ans, a estimé que la Constitution américaine protégeait le droit des femmes à avorter, était "totalement infondé dès le début", est-il écrit dans cette proposition de texte. "Nous estimons que Roe v. Wade doit être annulé", ajoute Samuel Alito, pour qui le droit à l'avortement "n'est protégé par aucune disposition de la Constitution."