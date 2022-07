Du Portugal à la Grèce, les incendies ravagent le sud de l'Europe

Plus de 4000 hectares brûlés, des milliers d'évacués et un feu pas éteint avant plusieurs jours en Gironde, à La Teste-de-Buche... En ce jour de fête nationale, la France n'est pas épargnée par les incendies. Et elle n'est pas la seule. Face aux fortes chaleurs et une importante sécheresse, le sud de l'Europe est, lui aussi, contrait de lutter contre les flammes.

Au Portugal, un incendie est en cours depuis la fin de semaine dernière dans le centre du pays, entre Lisbonne et Porto. Après avoir été provisoirement circonscrit lundi, le feu a repris de l'ampleur depuis mardi, favorisé par les températures exceptionnellement élevées, plus de 43 degrés. "Tout a brûlé, sauf les maisons", déplore auprès de l'AFP un agriculteur de 77 ans.