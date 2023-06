Dubaï : la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, illuminée aux couleurs du drapeau russe ?

Dans un contexte international marqué par le conflit en Ukraine, les Émirats arabes unis (où se situe la tour) ont-ils fait le choix de parer la Burj Khalifa des couleurs de la Russie ? Oui : cette séquence est non seulement authentique, mais elle est complètement assumée côté émirati. "Ce soir, le Burj Khalifa célèbre la riche histoire, la culture vibrante et les réalisations remarquables de la Russie", a glissé le compte officiel de la tour sur Instagram, alors que la Russie célébrait sa fête nationale. "Nous souhaitons à la nation russe une célébration mémorable et un avenir pavé d'unité et de prospérité", peut-on également lire.