"C'est très bon" : le Premier ministre japonais s'affiche en train de manger du poisson pêché à Fukushima

Un plateau repas copieusement garni, tout droit venu de Fukushima. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est mis en scène mercredi dans une vidéo au cours de laquelle il se montre en train de manger du poisson pêché dans la région de la centrale nucléaire, et plus largement différents produits issus de ce territoire du nord-est du Japon. "C'est très bon", lance-t-il face à la caméra après une bouchée de sashimi, avant d'appeler à consommer ces produits de la mer japonais "sûrs et délicieux". L'occasion pour lui de tenter de rassurer la population, près d'une semaine après la décision très controversée de son gouvernement de rejeter en mer les eaux de la centrale nucléaire accidentée, suscitant la colère de certains voisins, en particulier de la Chine.