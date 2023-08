Après l'éboulement en Savoie, l'Italie demande le report des travaux du tunnel du Mont-Blanc

Censés durer jusqu'au 18 décembre, ces travaux de maintenance nécessitent la fermeture totale du tunnel. De quoi perturber, s'ils sont confirmés, le trajet de centaines de camions qui le traversent chaque jour, afin de rejoindre la France ou l'Italie.

L'autre route privilégiée pour transiter entre les deux pays emprunte le tunnel de Fréjus. Or, celui-ci a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes la semaine dernière, après l'éboulement s'étant produit non loin dans la vallée de la Maurienne. La départementale 1006, également touchée par la spectaculaire chute de pierres, ne sera pas non plus rouverte avant des semaines.