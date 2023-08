"Échec" de l'opération Barkhane : la réponse du ministre des Armées à une lettre ouverte de 94 sénateurs

"C'est une faute de dire cela." Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a répondu ce lundi aux 94 parlementaires qui ont dénoncé "un échec" de l'opération Barkhane dans une lettre ouverte adressée au président de la République, parue dans les colonnes du Figaro. "Notre armée n'a eu de cesse de faire reculer les groupes terroristes au Sahel, sauvant des milliers de vies sur place et protégeant celles des Français des menaces d'attentats sur notre sol", rétorque-t-il dans un communiqué.

"Non, on ne peut pas parler 'd’échec' quand on regarde aujourd'hui la situation sécuritaire au Mali depuis le retrait des troupes françaises", insiste-t-il, tout en admettant qu'il y ait "bien entendu des leçons à en tirer, comme pour toutes les crises et pour toutes les opérations militaires".