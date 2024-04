Chutes du Niagara : jusqu'à un million de curieux attendus pour l'éclipse, l'état d'urgence déclaré

Une rare éclipse solaire totale va être visible le 8 avril prochain en Amérique du Nord. Elle devrait passer du côté des chutes du Niagara, où beaucoup de curieux sont attendus pour y assister. Par conséquent, la région canadienne a déclaré l'état d'urgence.

Un régime exceptionnel pour gérer les foules. En amont de la rare éclipse solaire totale qui va être visible le 8 avril prochain dans une partie de l'Amérique du Nord, et notamment du côté des chutes du Niagara, la région canadienne où se trouve le site le plus visité du pays, a déclaré par anticipation l'état d'urgence.

Un million de personnes attendues

S'attendant à l'afflux d'énormément de monde pour assister à cet événement exceptionnel, la région de Niagara a justifié l'état d'urgence "par souci de prudence". Le président de la région, Jim Bradley, a ainsi expliqué dans un communiqué de presse que cela permettait de renforcer "les outils dont dispose la région pour assurer la santé et la sécurité des résidents et des visiteurs ainsi que pour protéger nos infrastructures essentielles dans tout scénario qui pourrait survenir."

Le maire de la ville où se trouvent les chutes les plus connues du monde, Jim Diodati, a annoncé "de loin la plus grande foule que nous ayons jamais eue" du côté canadien pour l'occasion. Jusqu'à un million de personnes seraient attendues, alors que chaque année, 12 millions de touristes visitent ce site, selon l'Association de l'industrie touristique du Canada.

Preuve qu'une forte affluence est à prévoir, de nombreux hôtels de la ville et des alentours affichent complets depuis décembre, rapporte Radio Canada. La région administrative a également conseillé aux habitants et aux touristes d'organiser leurs déplacements en amont, craignant de longues files d'attente aux stations services ou aux supermarchés. "Suivez les directives locales et la signalisation routière lorsque vous vous déplacerez le 8 avril. Sur l’autoroute, ne vous arrêtez pas pour prendre des photos ou sortir de votre voiture pour regarder l’éclipse", ont d'ores et déjà mis en garde les autorités.

Lors d'une éclipse solaire totale, la Lune recouvre entièrement le disque central du Soleil. Celle attendue le 8 avril prochain sera d'abord visible au milieu de l'océan Pacifique, va traverser le Mexique avant de remonter vers les États-Unis, le Canada et finir dans l'océan Atlantique. Elle ne sera donc pas du tout visible en France. La prochaine dans l'Hexagone est attendue pour le 3 septembre 2081.