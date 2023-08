La monnaie russe à son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine

Du jamais-vu depuis près d'un an et demi. La monnaie russe, le rouble, est descendue jeudi 3 août à son plus bas niveau depuis 16 mois, sous l'effet conjugué d'un regain d'inflation en Russie et de la poursuite de la fuite des capitaux. La devise russe est tombée à 94,9875 roubles pour un dollar, une première depuis fin mars 2022, aux premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine.

S'il est théoriquement autorisé à fluctuer, le rouble "est étroitement contrôlé" par les autorités russes, rappelle Peter Rutland, professeur à Wesleyan University (États-Unis) et spécialiste de la Russie, auprès de l'AFP. Le fait que le gouvernement russe le laisser dériver ainsi témoigne néanmoins de tensions au sein de l'économie russe.