Allemagne : un plan drastique pour les économies d'énergie

Autres mesures décidées, les commerces ne pourront plus garder leurs portes ouvertes si l'intérieur du magasin est chauffé, l'éclairage de nuit de bâtiments sera interdit et les publicités lumineuses éteintes entre 22h et 06h. Le chauffage de piscines privées sera également prohibé à partir du 1er septembre pour les six mois de validité du décret, si celui-ci consomme de l'électricité ou du gaz du réseau public.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a appelé à la mobilisation nationale pour économiser l'énergie, dont les prix ont explosé, et alors que l'approvisionnement pourrait se dégrader cet hiver en raison de la guerre en Ukraine. Début juin, l'Allemagne dépendait à 35% du gaz russe pour ses importations, contre 55% avant la guerre en Ukraine. Le chauffage des foyers est toujours assuré à plus de 50% avec du gaz.