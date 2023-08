Écosse : la quête du monstre du Loch Ness reprend fin août avec une opération inédite

C'est une quête ambitieuse qui pourrait aider à élucider l'un des plus grands et effrayants mystères de l'histoire. Et si le monstre du Loch Ness, ce serpent de mer légendaire qui se dissimulerait dans les profondeurs sombres d'un lac des Highlands, en Écosse, était enfin retrouvé ? C'est bel et bien l'objectif du centre Loch Ness.

Situé dans le village de Drumnadrochit, ce musée officiel consacré à la mythique créature lacustre va mener ce qu'elle annonce comme étant la plus grande recherche de "Nessie" depuis plus de 50 ans. Les chasseurs de monstre amateurs sont conviés à participer à cette opération, qui se déroulera samedi 26 et dimanche 27 août.