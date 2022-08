Salman Rushdie poignardé : ce voyage au Liban qui a "changé" son agresseur

"Une fois, il s'est disputé avec moi et m'a demandé pourquoi je l'avais encouragé à faire des études plutôt qu'à se concentrer sur la religion", a ajouté cette assistante d'éducation de 46 ans, également interprète arabe-anglais dans un lycée. Se disant "désolée pour M. Rushdie", dont elle ignorait tout avant cette attaque, elle a assuré ne pas s'occuper de politique, a nié connaître qui que ce soit en Iran.

Silvana Fardos a ensuite assuré que son fils était "très calme" et que "tout le monde l'aimait". Le jugeant "responsable de ses actes", elle a assuré qu'elle ne "s'embêterait plus à lui parler". "J'ai deux autres mineurs dont je dois m'occuper. Ils sont en colère, ils sont choqués. Nous devons tous tenter de passer à autre chose, sans lui", a-t-elle par ailleurs affirmé. La police fédérale (FBI) a perquisitionné le logement de Hadi Matar et a notamment saisi des armes blanches, un ordinateur et des livres, selon sa mère.