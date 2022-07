Effondrement d'un glacier en Italie : "La conséquence des conditions météorologiques"

Un drame qui bouleverse l'Italie, et des causes déjà recherchées. Ce dimanche, en fin d'après-midi, un énorme bloc s'est détaché du glacier de la Marmolada, dans les Alpes du nord de l'Italie, provoquant une avalanche. Bilan provisoire : au moins six morts et huit blessés, selon les services de secours.

Plusieurs hélicoptères ont été déployés pour participer aux opérations de secours, mais aussi pour surveiller l'évolution de la situation. Car cet effondrement du glacier intervient au lendemain d'un record de température à son sommet, dix degrés. Faut-il y voir un lien ? Pour le professeur Massimo Frezzotti, du département des sciences de l'université Rome 3, cela ne fait pas de doute. Cet accident "est la conséquence des conditions météorologiques actuelles, c'est-à-dire un épisode de chaleur précoce qui coïncide avec la problématique du réchauffement climatique", explique-t-il à l'AFP.