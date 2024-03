Effondrement d'un pont à Baltimore : en 2024, trois ouvrages ont été percutés par des cargos

Les images impressionnantes du pont effondré à Baltimore ont surpris et se sont rapidement répandues à travers le monde. Des collisions avec des navires commerciaux d'une telle envergure ne sont pourtant pas si rares. Rien qu'en 2024, deux autres accidents semblables se sont produits, en Argentine et en Chine.

Après de longues heures passées à arpenter la zone de l'accident, les autorités américaines ont estimé que les six disparus du pont Francis Scott Key Bridge n'avaient aucune chance d’avoir survécu. À Baltimore, les recherches ont donc cessé, tandis que Joe Biden s’engageait à reconstruire au plus vite l'édifice, présenté comme très important pour l’économie de la côte est américaine. Cet accident, impliquant un imposant navire marchand, est-il hors du commun ? Si les images interpellent, de telles collisions ne soient pas si rares. Deux exemples récents en témoignent.

Deux autres exemples rien qu'en 2024

Plusieurs collisions similaires ont été déplorées au cours des derniers mois, et des accidents de cette nature se déroulent plus fréquemment qu'il n'y paraît, selon CNN. Par exemple en Chine à la fin février, lorsqu'un cargo a percuté le pont Lixinsha dans le delta de la rivière des Perles. Il s'agit d'une zone située dans la province méridionale de Guangzhou, qui constitue une importante plaque tournante du transport maritime international et apparaît comme le cœur industriel du pays.

L'effondrement partiel de ce pont chinois a causé la mort de plusieurs personnes en février 2024. - STR / CNS / AFP

Des photos de l'accident ont montré le pont coupé en deux. La chaîne de télévision publique CCTV a expliqué à travers ses reportages que les travaux de renforcement du pont, en raison de problèmes structurels, avaient été reportés à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Le bureau des affaires maritimes de Canton a quant à lui expliqué à travers un communiqué que le navire "a touché un pilier du pont Lixinsha", provoquant "la rupture du tablier" de l'ouvrage et la chute de cinq véhicules. Au total, cinq victimes ont été déplorées par les autorités.

L'autre accident observé en ce début d'année s'est déroulé en Argentine, au nord de la province de Buenos Aires. Le 28 janvier, un grand cargo, battant pavillon libérien, est entré en collision avec l'un des piliers du pont Zárate-Brazo Largo. Il aurait, selon les médias locaux, été victime d'un dysfonctionnement du gouvernail. "Il s'agit d'un navire de 228 mètres de long et 36,5 mètres de large", rapportait la préfecture navale argentine suite à l'accident.

Les dégâts ont été minimes, puisque seule un côté de la coque a été endommagé. La structure du pont n'aurait pas été fragilisée et les médias rapportent qu'aucun blessé ou décès n'a été à déplorer. Cette collision a toutefois paralysé la circulation maritime dans le secteur. Outre la conduite des opérations d'assistance, il a en effet fallu s'assurer qu'un produit dangereux n'avait été déversé dans les eaux.