Effondrement d'un pont en Grèce, au moins un mort, "des personnes sous les décombres"

Il n'y avait personne ce dimanche sur le tronçon qui s'est effondré en périphérie de cette ville du Péloponnèse. Et pour cause, depuis le début de l'année 2021, des travaux de réhabilitation sont en cours. Selon les informations de la presse locale, les personnes touchées sont en fait celles d'un campement de Roms. Situé en dessous de la structure, il permettait à cette communauté de se protéger de la chaleur qui frappe le pays." Il y a des personnes coincées mais nous ne connaissons pas le nombre", a indiqué un porte-parole des pompiers tandis que celui de la police a affirmé quelques minutes plus tard qu'il y avait des personnes "blessées".