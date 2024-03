L'effondrement du pont de Baltimore, un événement (encore) anticipé par un épisode des Simpson ?

À de multiples reprises, des épisodes de la série Les Simpson ont semblé prédire l'avenir en anticipant des événements dans l'actualité. Des internautes assurent que c'est de nouveau le cas avec l'effondrement du pont de Baltimore, percuté par un navire marchand. Attention : l'image qui est mise en avant sur les réseaux sociaux pour corroborer ces affirmations a été générée par une IA.

C'est désormais une habitude : lorsqu'un fait d'actualité marquant se déroule dans le monde, des internautes exhument une séquence de la série Les Simpson qui y fait référence en avance. Les scénaristes qui ont imaginé les aventures d'Homer, Marge, Bart et Lisa sont ainsi présentés comme des visionnaires, qui seraient capables de lire l'avenir.

La dernière illustration en date de cette capacité d'anticipation ? L'effondrement du pont de Baltimore, dont l'un des piliers a été percuté par un porte-conteneurs. Sur les réseaux sociaux, une image est largement relayée, accompagnée de la légende suivante : "Les Simpson avait vu juste, une fois encore". Un message laissant imaginer qu'une est tirée d'un épisode passé.

Cette image a été visionnée plusieurs millions de fois en ligne, mais elle n'est pas tirée d'un épisode des Simpson. - Capture écran X

Une image convaincante, mais générée par une IA

Les fans de la série auront certainement du mal à se remémorer l'épisode au cours duquel la famille Simpson aurait assisté à l'effondrement du pont. Et pour cause : une telle scène ne s'est jamais déroulée au cours des quelque 35 saisons et 763 épisodes produits depuis 1989.

Il s'avère en effet que l'image relayée en ligne est totalement artificielle : il s'agit d'une création réalisée par ordinateur, avec un recours à des logiciels utilisant l'intelligence artificielle. Si le résultat semble assez convaincant en apparence, une série de détails ont mis la puce à l'oreille des puristes. Le personnage de Lisa, en particulier, dont la chevelure compte dix points sur l'image générée par l'IA. Dans la série, elle n'en compte que huit, quels que soient les épisodes.

Pour confirmer ces éléments, le site américain Snopes a soumis l'image à un programme informatique, spécialisé dans la détection des contenus créés par IA. Ce dernier a livré un résultat sans appel, estimant à 100% des chances qu'il s'agisse d'une création génération via l'intelligence artificielle.

Notons que pour accréditer la thèse d'une nouvelle prédiction réussie des Simpson, des internautes ont aussi exhumé un extrait de la série, bien réel celui-là. Dans l'épisode 2 de la saison 8, il est en effet question de la destruction d'un pont, qui intervient hors champ et dont nous ne voyons à l'écran aucune image. Rien à voir avec Baltimore en tout cas, puisqu'il est fait référence à un édifice situé à New York, le pont de Queensboro (ou "59th Street Bridge").

